Picolé turbinado com creatina tem venda suspensa pela Anvisa

Um picolé “turbinado” com creatina da marca J M J Re Torres entrou na mira da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta semana. O órgão determinou o recolhimento imediato do produto, além de suspender sua comercialização, distribuição e consumo em todo o território nacional.

A medida afeta especificamente o Picolé de Açaí, Guaraná e Canela Naturalle Ice, fabricado pela empresa J M J Re Torres Indústria de Alimentos Ltda., conforme informado pela Anvisa em comunicado oficial.

A decisão foi tomada porque a creatina, substância adicionada ao picolé, não passou por avaliação de segurança para uso em alimentos convencionais. Atualmente, seu uso é permitido apenas em suplementos alimentares destinados ao público adulto.

A reportagem tentou contato com a empresa J M J Re Torres, mas não obteve sucesso. O espaço está aberto para um eventual posicionamento.

