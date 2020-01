A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 22, a Operação Carona de Duque para desarticular um grupo criminoso envolvido em fraudes na compra de medicamentos da prefeitura de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. O esquema resultou em prejuízo de mais de R$ 600 mil, segundo a PF.

Agentes cumprem seis mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói e Nova Friburgo. As fraudes são praticadas desde 2017, indica a Polícia Federal. De acordo com a corporação, a prefeitura deixou de fazer uma licitação e aderiu uma ata de preços que estava superfaturada. A investigação é conduzida com a participação do Ministério Público Federal e da Controladoria-Geral da União.