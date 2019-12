A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira, 13, a Operação K’daai Maqsin para desarticular uma quadrilha que seria responsável pela fabricação ilegal de armas e munições que abasteceriam garimpos e facções criminosas em Roraima. Há indícios de que os suspeitos também operavam diretamente a exploração ilegal de ouro em terras indígenas, diz a corporação.

Mais de 80 policiais federais cumprem dez mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão nos Estados do Amazonas e Roraima. Os mandados foram expedidos pela Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas da Justiça Estadual de Roraima.

O nome da operação faz referência a uma divindade maligna da cultura iacuta – turcomanos que habitam região próxima à Sibéria, indicou a Polícia Federal. De acordo com a corporação, K’daai Maqsin seria “o ferreiro-chefe do submundo e associado às perversões da arte da forja”.

A PF informou que a investigação, que teve apoio do Ministério Público do Estado de Roraima e da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, foi iniciada após a identificação de um galpão de Boa Vista que poderia estar sendo utilizado como oficina para a fabricação das armas.

A corporação apurou então que uma rede de armeiros irregulares estariam operando no Estado, contando ainda com o apoio de um estabelecimento comercial familiar que operaria com aparente legalidade. Os principais crimes investigados são a participação em associação criminosa e o comércio ilegal de arma de fogo.