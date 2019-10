A Polícia Federal (PF) instaurou nesta quarta-feira, 2, um inquérito para investigar as manchas de óleo registradas em pelo menos 112 pontos do litoral brasileiro, em 53 municípios de oito Estados, durante o mês de setembro. A apuração será centralizada na Superintendência Regional do Rio Grande do Norte.

“A ação foi tomada tão logo surgiram as primeiras informações; bem como sobre a possibilidade da ocorrência de eventual dano ambiental de grandes proporções na região”, informou a PF, acrescentando que as investigações contam com a participação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Marinha, da Universidade Federal de Pernambuco e do Ministério da Defesa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.