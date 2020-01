A droga havia sido apreendida em 7 de dezembro de 2019, no bairro de Emaús, em Parnamirim/RN, escondida no interior de galpões e em um contêiner com caixas de melão que era transportado para o porto de Natal e, de lá, seguiria para a Europa.

Na ocasião, cinco homens foram presos em flagrante e indiciados por crime de tráfico internacional e associação ao tráfico de drogas.

Somente na Grande Natal, em 2019, a PF apreendeu aproximadamente 6 toneladas de cocaína.