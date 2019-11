A Polícia Federal está nas ruas de nove estados e no Distrito Federal na manhã desta quarta, 20, para combater organização criminosa que traficava cocaína para a Europa a partir de aeroportos internacionais e haxixe para o Brasil. A operação foi batizada Wanderlust.

Cerca de 200 policiais federais cumprem 40 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Amazonas e no Distrito Federal. Também serão apreendidos 40 veículos – embarcações, caminhões, automóveis e motocicletas – e o sequestro de bens com valor estimado em mais de R$ 10 milhões.

As investigações começaram em março de 2019 e apontaram o liciamento de mulheres em vários Estados do País para atuarem como ‘mulas’, isto é, para transportar a droga até a Europa.

A organização comandava o esquema a partir de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e de Curitiba.

Ao longo do inquérito policial, a PF realizou prisões em flagrante em aeroportos brasileiros e no exterior, sendo 25 pessoas presas e quase duas toneladas apreendidas.

Em uma das ações, a Polícia Federal interceptou em João Pessoa uma carga de 1,6 tonelada de haxixe em um veleiro que havia partido do Marrocos, na África. Esta foi a maior apreensão da droga feita pela PF.

A Operação contou com o apoio da Adidância da Polícia Federal em Portugal e com acordos de Cooperação Policial Internacional com diversos países para levantamento de informações e diligências no exterior.