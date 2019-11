A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam, em uma operação conjunta, 869 kg de cocaína na madrugada deste sábado, dia 2, no Porto de Paranaguá (PR). Segundo a PF, “uma das cargas tinha como destino o porto de Antuérpia na Bélgica e a cocaína estava oculta em meio a carga de ácido cólico”. Nesse container foram apreendidos 709,5 kg de cocaína. “Na segunda apreensão foram localizados 159,5 kg de cocaína em uma carga de frango congelado que tinha como destino o porto de Algeciras na Espanha”. “Em ambos os casos a droga foi localizada com a utilização do scanner de cargas. A droga foi encaminhada para a Polícia Federal em Curitiba e um inquérito policial foi instaurado para apurar o crime”, diz a PF.