Petrobras aumenta preço da gasolina vendida a distribuidoras

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (28) um aumento de R$ 0,04 por litro no preço da gasolina A vendida às distribuidoras, de R$ 2,57 para R$ 2,61 a partir de sexta-feira (29).

O reajuste real seria de R$ 0,48, mas o governo federal criou um subsídio de R$ 0,44 por litro para reduzir o impacto no bolso do consumidor. A subvenção foi instituída por Medida Provisória nº 1.358, de 13 de maio de 2026, do Decreto nº 12.984 e da Portaria MF nº 1.496, de 25 de maio de 2026.

+ Leia mais Quanto custa perder tempo no trânsito? As horas invisíveis da Região Metropolitana

O aumento anunciado nesta quinta se refere apenas à gasolina A vendida para as distribuidoras. Outros fatores influenciam o preço final cobrado pelos postos de combustíveis, como a mistura obrigatória de 30% de etanol anidro, que compõe a gasolina C, impostos e as margens de lucro das distribuidoras e postos. A parcela da Petrobras no preço final sobe de R$ 1,80 para R$ 1,83 por litro.

Segundo a Petrobras, mesmo com o reajuste, o valor cobrado está 27,6% menor do que era praticado em 31 de dezembro de 2022. Isso significa que, apesar do aumento anunciado agora, os preços da estatal ainda estão abaixo do patamar de pouco mais de três anos atrás.