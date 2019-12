Pelo segundo ano consecutivo, a tradicional queima de fogos na festa de réveillon na Avenida Paulista, no centro da capital, será mais silenciosa, com foco na diminuição sonora na passagem de 2019 para 2020.

No fim de 2018, atendendo uma demanda de ativistas que defendem animais,o prefeito Bruno Covas sancionou uma lei que proíbe os fogos com estampido. A queima de três toneladas de fogos deve durar 10 minutos.

A festa terá apresentações musicais de Anavitória, os sertanejos Marcos e Belutti, o cantor Lulu Santos, que fará a contagem regressiva na passagem de ano, e o grupo Chiclete com Banana. Também haverá apresentações do DJ Leandro Pardí nos intervalos das atrações principais e da escola de samba Rosas de Ouro no encerramento do evento.

Os shows começam a partir das 18h, do dia 31, no palco montado na Avenida Paulista, entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra, virado para o sentido Paraíso. As atrações também serão projetadas em telões de LED ao longo da avenida.

Segundo a Prefeitura, 1,2 mil policiais militares, 560 seguranças privados e 90 bombeiros civis farão a segurança do evento. O local também contará com 7 postos médicos, 14 ambulâncias de remoção e 8 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Além disso, 430 banheiros químicos e 35 banheiros para pessoas com deficiência estarão disponíveis para a população.

Será realizada revista preventiva nos acessos à área dos shows e não será permitida a entrada com armas de fogo, objetos perfurantes ou cortantes, latas, garrafas, guarda-chuvas, fogos de artifício e outros que possam apresentar risco e causar ferimentos. Tampouco será permitida a entrada de caixas de som portáteis na área do evento.

Veja a programação do réveillon na Paulista

18h – Abertura

18h25 – Bimbo e Jhonas

19h – Anavitória

20h10 – DJ Leandro Pardí

20h30 – Marcos e Belutti

22h – DJ Leandro Pardí

22h30 – Lulu Santos

23h55 – Virada com Lulu

0h15 – Lulu Santos

0h30 – DJ Leandro Pardí

1h – Chiclete com Banana

1h40 – Escola de Samba Rosas de Ouro

Interdições

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região da Avenida Paulista, que será totalmente interditada a partir das 18h desta terça-feira.

Após a 95ª Corrida de São Silvestre a Avenida Paulista permanecerá interditada, no sentido Consolação, entre a Rua Teixeira da Silva e Rua da Consolação e no sentido Paraíso, entre a Rua da Consolação e a Rua Maria Figueiredo.

Vias bloqueadas e alternativas

Av. Paulista, entre R. Teixeira da Silva e R. da Consolação, sentido Paraíso-Consolação.

Alternativa: Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, R. Cincinato Braga, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos e R. da Consolação.

Av. Paulista, entre a R. da Consolação e R. Maria Figueiredo, sentido Consolação- Paraíso

Alternativa: Al. Santos, R. Teixeira da Silva e Av. Paulista.

Av. Brig. Luis Antônio, sentido Centro/V. Mariana, entre a R. São Carlos do Pinhal e Al. Santos

Alternativa: R. Pedroso, R. Rui Barbosa, R. Santa Madalena, R. Dr. Alfredo Ellis, R. Pio XII, R. Treze de Maio e Av. Bernardino de Campos.

Av. Brig. Luis Antônio, sentido Ibirapuera/Centro, entre a Al. Santos e R. São Carlos do Pinhal

Alternativa: Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio.

Metrô funcionará durante a madrugada na virada

Segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo (CMSP), as Estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon/Masp, da Linha 2-Verde, ficarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada do dia 1º de janeiro.

Por estar mais próxima do local onde está montado o palco da festa, a Estação Consolação será fechada mais cedo no dia 31, às 16 horas, e reaberta às 4h40 do primeiro dia de 2020.

As demais paradas da Linha 2 funcionarão para embarque até as 2 horas. Depois desse horário, estarão abertas somente para desembarque.

Já na Linha 4-Amarela, segundo a concessionária ViaQuatro, as Estações Higienópolis-Mackenzie e Paulista ficarão abertas durante toda a madrugada. As outras paradas funcionarão até as 2 horas e, depois desse horário, somente para desembarque.

A Estação Paulista faz integração com a Estação Consolação, da Linha 2, que estará fechada a partir das 16 horas, mas os passageiros poderão usar os acessos da Linha 4 para embarcar e desembarcar.

As estações das Linhas 1-Azul, 3-Vermelha, 5-Lilás, funcionarão para embarque e desembarque até as 2 horas e, após esse horário, ficarão abertas apenas para desembarque. O mesmo esquema será implantado nas paradas do monotrilho (Linha 15-Prata), com exceção das Estações Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus, inauguradas neste mês de dezembro com horário de funcionamento das 10 horas às 16 horas.

O Metrô afirmou, em nota, que informará sobre as alterações programadas por meio de cartazes, mensagens sonoras nas estações, nos trens e através de publicações nas redes sociais da companhia.

CPTM

Na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), as estações das Linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade funcionarão para embarque e desembarque até a 1 hora do dia 1º.

A partir da 1 hora, somente as Estações Luz, Brás, Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Pinheiros, Santo Amaro, Palmeiras-Barra Funda e Tamanduateí, que fazem integração gratuita com o Metrô, estarão abertas para a transferência dos usuários e para o desembarque.

Veja como será o funcionamento da rede metroferroviária no réveillon 2019/2020:

Linha 1-Azul, 3-Vermelha e 5-Lilás

As estações funcionam para embarque e desembarque até as 2h; depois, somente para desembarque.

Linha 2-Verde

Estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon/Masp funcionam durante toda a madrugada.

Estação Consolação fecha às 16h do dia 31 e reabre às 4h40 do dia 1º.

As outras estações funcionam para embarque e desembarque até as 2h; depois, somente para desembarque.

Linha 4-Amarela

Estações Paulista e Higienópolis-Mackenzie funcionam durante toda a madrugada.

As outras estações funcionam para embarque e desembarque até as 2h; depois, somente para desembarque.

Linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

As estações da CPTM funcionam para embarque e desembarque até a 1h do dia 1º.

A partir da 1h do dia 1º, Luz, Brás, Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Pinheiros, Santo Amaro, Palmeiras-Barra Funda e Tamanduateí ficam abertas para a transferência dos usuários e para o desembarque.

Linha 15-Prata

Estações Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus ficam fechadas durante o réveillon.

As outras estações funcionam para embarque e desembarque até as 2h; depois, somente para desembarque.