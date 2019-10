A 2ª edição do “Aulão do Bem”, promovido pela Apae de São Paulo, Proaction Sports e Hopu Yoga, ocorre neste sábado, dia 28, das 8h ao meio-dia. Serão 24 aulas nas áreas de educação física, ioga, meditação, dança, artes marciais e autoconhecimento.

Todas as atividades serão orientadas por professores especializados com o objetivo de promover saúde e bem-estar aos participantes. Os espaços das aulas serão divididos por modalidade e contarão com opções para todas as idades e aptidões.

Os interessados devem se inscrever nos sites da Hopu Yoga (https://www.hopuyoga.com.br) ou do Proaction Sports (https://www.proactionsports.com.br). O valor é de R$ 50 por adulto participante e haverá a entrega de um kit com camiseta, bolsa, “snacks” saudáveis e outros mimos.

Crianças de cinco a 12 anos também devem ser inscritas, mas estão isentas do pagamento e não receberão o kit. As vagas são limitadas e todo o valor arrecadado será direcionado à conta da Apae de São Paulo.

Serviço:

Aulão do Bem

Quando: Sábado, 28 de setembro, das 8h às 12h.

Onde: Parque do Ibirapuera

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número