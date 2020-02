O aumento no número de casos de animais em risco ou abandonados no Paraná fez com que o governador do Estado decidisse redigir um projeto de lei criando uma delegacia específica para investigar esse tipo de caso.

Ratinho Jr enviou seis propostas no início deste ano para a Assembleia Legislativa. A substituição do Código Estadual de Proteção de Animais pelo Código Estadual de Direitos Animais é uma delas. O objetivo é dar mais rigor na punição contra crimes de maus-tratos e abandono de animais no estado.

Em dezembro de 2019, graças à atuação de policiais do Paraná, uma rinha de cães foi desmontada na região de Mairiporã, em São Paulo. Na ocasião, 19 cachorros foram resgatados. De acordo com dos agentes, um deles não sobreviveu em uma das lutas e foi servido como churrasco para os participantes.

Na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) do Paraná, casos de violência contra animais lideram o ranking das demandas. Só no ano passado, mil animais foram resgatados. Em um dos casos, 72 cães que estavam sendo explorados em comércio na região de Curitiba e São José dos Pinhais foram salvos pelos agentes.