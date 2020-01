A deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) classificou como “injusto” o plano do Ministério da Educação de iniciar na terça-feira, 21, as inscrições no Sisu, mesmo com relatos de inconsistência na redação do Enem.

“É injusto começarem amanhã as inscrições no Sisu para ingresso nas universidades, enquanto não há segurança sobre as notas”, escreveu a deputada. “O prazo para pedir a correção foi muito curto, precisa ser prorrogado. Muitos candidatos ainda não tinham conhecimento do problema com as notas.”

No sábado, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, afirmou que se estima que um número inferior a nove mil candidatos tenham sido afetadas por correção equivocada durante o Enem. O número, contudo, pode ser maior, uma vez que mais relatos de inconsistências começam a surgir.

Para a parlamentar, falta “sensibilidade e humildade ao MEC”. “É hora de pensar no drama dos candidatos e não na imagem do Governo. Isso é um absurdo!”, postou Tabata.