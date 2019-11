A primeira fase do processo seletivo da Universidade Estadual Paulista (Unesp) nesta sexta-feira, 15, teve uma prova bastante interdisciplinar e com nível médio de complexidade, segundo professores de cursinho pré-vestibular ouvidos pela reportagem. Entre os temas abordados nas questões, estavam o incêndio na Catedral de Notre Dame, em Paris, e a construção de Brasília. Estudantes já podem acessar o gabarito da prova.

Nesta etapa, os candidatos responderam a 90 questões de múltipla escolha, de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Segundo Vera Lucia da Costa Antunes, coordenadora do curso Objetivo, a prova deste ano foi inovadora, investindo nos itens interdisciplinares, alguns deles associando recursos como gráficos, imagens e até charges. “Foi um exame que, além de conteúdo, exigiu análise e interpretação, mas não diria que foi difícil.”

Em Linguagem, por exemplo, Vera ressalta uma questão que relacionava gráficos pluviométricos e períodos literários. Com base nisso, o candidato deveria identificar a que clima cada livro estava conectado. Outra questão, desta vez de Inglês, envolvia conhecimentos de Geografia.

“Sem dúvidas que conhecer o assunto (do bioma) Cerrado ajudaria o candidato. Afinal, nada menos que 4 questões de Inglês giravam em torno do tema”, afirma Daniel Perry, diretor-geral do Anglo Vestibulares. Segundo ele, a interdisciplinaridade foi a tônica da prova, mas o conteúdo não trouxe grandes surpresas. “Como todos os anos, a Unesp cobra o conteúdo clássico das disciplinas. Diria que a complexidade foi média”, afirma.

O professor de Química do Objetivo, Bruno do Valle, concorda com o colega. Ele ressaltou a clareza das questões no segmento Natureza e Matemática. “No geral, os enunciados não davam margem a dúvidas”, afirma.

Em 4 de dezembro, a Unesp deve divulgar a lista dos convocados para a segunda fase de seus exames. A etapa final do processo seletivo será em 15 de dezembro.