Página falsa do Enem induz candidatos a pagarem inscrição que não existe

Um grupo criminoso criou um site, que já está fora do ar, que imita a Página do Participante do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Quando o candidato clica no sistema de inscrição dentro da página falsa, é direcionado para uma aba de pagamentos via Pix. As transferências, que supostamente pagariam a taxa da prova, são enviadas para contas dos suspeitos.

Por meio de nota, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira afirma que já acionou a Polícia Federal para conseguir derrubar a página falsa e apurar os responsáveis pela ação.

O INEP destaca ainda que a Página do Participante do ENEM pode acessada pelo site enem.inep.gov.br. Já o pagamento é feito exclusivamente por meio de boleto do Banco do Brasil. A guia de pagamento é disponibilizada após o acesso ao sistema do exame por meio do login do gov.br.

As inscrições do ENEM podem ser feitas até o dia 07 de junho. Já as provas serão aplicadas nos dias 03 e 10 de novembro.

Novo horário! Supermercado de Curitiba vai abrir 24 horas por dia Congelante Neve em Curitiba? Meteorologista analisa e não descarta Menos verde Curitiba terá 237 árvores cortadas em grande avenida