Um ônibus caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros, na Ponte Torta, na BR-381, próximo a um posto da Polícia Rodoviária Federal em João Monlevade (MG), na tarde desta sexta-feira (4).

Segundo balanço do Corpo de Bombeiros divulgado por volta das 16h25, eram ao menos 14 mortos e 26 feridos. A Polícia Civil de Minas Gerais, que enviou perícia ao local para os primeiros levantamentos, divulgou que 11 pessoas morreram no local do acidente e três no hospital em Monlevade.

A Polícia Rodoviária Federal confirmou 10 mortes, em publicação às 15h30. À reportagem, a polícia rodoviária disse ainda pessoas que viram o acidente relataram aos policiais que o motorista e alguns passageiros pularam do ônibus antes da queda. O motorista ainda não foi localizado.

A PRF também afirma que o ônibus tem placas de Alagoas, mas ainda não há informações sobre origem e destino da viagem. Mais cedo, o porta-voz da corporação confirmou à Folha que o ônibus era de turismo.

O município de João Monlevade fica a cerca de 115 km de Belo Horizonte. Várias ambulâncias foram enviadas ao local para fazer o resgate das vítimas mas, segundo os bombeiros, a rede médica da região pode ter dificuldade para atender o número de vítimas devido à gravidade do acidente. Todos os feridos já foram socorridos.

Os bombeiros também informaram que estava sendo articulada uma intervenção de transporte aéreo para transferência de feridos em estado mais grave. A PRF divulgou que as vítimas foram levadas ao Hospital Margarida, em João Monlevade.

Segundo os Bombeiros, três vítimas que estão em estado grave — um adulto e duas crianças — foram encaminhadas ao Hospital João 23, em Belo Horizonte.