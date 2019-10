Após comemorar o Dia das Crianças com atividades para integrar aquelas com síndrome de Down, a ONG Minha Down é UP vai promover uma corrida com o mesmo objetivo no próximo domingo, 27, em Guarulhos, cidade da Grande SP.

A “Guarulhos Run Kids – Toda Criança é Up” está em sua terceira edição e, além da corrida, haverá uma programação gratuita que reúne atendimentos na área de saúde, oficinas de recreação infantil, atividades lúdicas e orientações jurídica e nutricional.

Os interessados em participar da corrida devem fazer inscrição até o dia 26 de outubro pelo site da ONG (minhadowneup.com.br). Crianças de dois a 14 anos podem participar – e quanto menor a idade, menor a distância a ser percorrida.

“A proposta é oferecer diversão e ajudar a integrar todos. Precisamos mostrar o quanto estas crianças são capazes e, como em qualquer família, que está na mão dos pais e responsáveis transmitir esta consciência e postura para a criança. Elas podem ser o que quiserem”, afirma Danieli Hernandes Ferraz, idealizadora da ONG.

Ela e o marido Anderson Ferraz são pais de Sophia, que tem síndrome de Down, e sentiram na pele a necessidade de promover a integração e mostrar o potencial das crianças. “Elas devem ser colocadas em contato com o mundo para que possam se desenvolver e colaborar com a sociedade.”

A primeira edição da corrida, em 2017, teve 190 participantes. A expectativa para este ano é reunir 500 crianças para a corrida e mais de três mil pessoas como público em geral.

Serviço

Guarulhos Run Kids – Toda Criança é Up

Data: 27 de outubro de 2019

Horário: a partir das 8 horas

Endereço: Av. Rosa Molina Pannocchia, 331 – Vila Rio de Janeiro, Guarulhos