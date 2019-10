Na semana em que se comemora o Dia das Crianças, a ONG Minha Down é Up vai realizar atividades gratuitas para todos os pequenos, em especial para aqueles com síndrome de Down, na Faculdade Anhanguera de Guarulhos. A ação ocorre nesta quarta-feira, 9, e quinta-feira, 10, a partir das 9h.

O objetivo do evento é integrar as crianças que têm a mutação genética no convívio com a sociedade. Para participar, basta comparecer diretamente na unidade da cidade da Grande São Paulo.

Intitulada “Semana Toda Criança é Up”, a primeira edição da iniciativa vai reunir estudantes e professores de diversos cursos da instituição de ensino para orientar e prestar serviços na área da saúde. Medição da pressão arterial, teste de glicemia e orientações nutricionais e fisioterapêuticas fazem parte da ação. Para divertir as crianças haverá pintura facial e um circuito de atividades físicas.

A ONG Minha Down é Up foi criada para apoiar, trocar ideias, tirar dúvidas e levar as pessoas com a síndrome para o convívio com a comunidade. A organização realiza eventos abertos para toda a comunidade na cidade de Guarulhos e em outros pontos de São Paulo.

Programação

Quarta-feira, 09

– 9h: estimulação sensorial motora, com circuito de educação física

– 15h: avaliação nutricional e sessão de relaxamento para as mães

Quinta-feira, 10

– 9h: serviços de saúde: medição de pressão arterial e teste de glicemia

– Das 10h às 11h e das 17h às 19h: pintura facial

Serviço

Semana Toda Criança é Up

Local: Avenida Papa Pio XII, 291, Macedo – Guarulhos

Data: dias 9 e 10 de outubro de 2019

Horário: a partir das 9 horas