A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou o número de pessoas infectadas pelo coronavírus na China para 74.675, entre as quais 2.121 morreram. “Os dados continuam a mostrar uma queda na quantidade de novos casos. Estamos encorajados por essa tendência, mas não é tempo para complacência”, disse o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em coletiva de imprensa, em Genebra, na Suíça.

publicidade

No resto do mundo, a OMS informou que 1.076 pacientes foram diagnosticados com a doença em 26 países, com sete mortes. Nas últimas 24 horas, o Irã identificou cinco novos casos, incluindo duas mortes. “De todos os casos fora da China, mais da metade está no cruzeiro Diamond Princess (em quarentena na costa do Japão)”, revelou o diretor-geral.

Tedros afirmou que a quantidade de pessoas infectadas fora do país asiático ainda é pequeno, mas que a comunidade internacional precisa agir para que isso não mude. Ele revelou que hoje a Organização fará uma ligação com representantes dos países da Organização das Nações Unidas (ONU) para discutir o surto.

O médico etíope disse, ainda, que está preparando nações africanas, que têm sistema de saúde mais frágeis, para a possível chegada do vírus.