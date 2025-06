Ex-zagueiro Lúcio fala pela primeira vez após acidente com explosão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ex-zagueiro Lúcio compartilhou um vídeo de seu processo de recuperação após queimar 18% de seu corpo em explosão de lareira ecológica há três semanas. Nesta quarta-feira o ex-zagueiro falou pela primeira ao vez ao programa Encontro, da Globo, sobre a explosão que o deixou ferido em grande parte do corpo.

O que houve com o jogador Lúcio?

O pentacampeão apareceu realizando fisioterapia no hospital. “Evoluindo dia após dia”, escreveu na legenda da publicação. O vídeo mostra o ex-jogador voltando a se exercitar na bicicleta ergométrica, com alteres e até com bola.

O ex-jogador segue com ferimentos nas pernas e nos braços. Ele tem algumas partes de seu corpo enfaixadas, mas as marcas dos machucados no rosto estão desaparecendo.

Lúcio está internado há mais de duas semanas. Ele sofreu o acidente no último dia 16 em Brasília, no Distrito Federal, e foi posteriormente transferido para o Hospital Nora Texeira, em Porto Alegre, onde continua em tratamento.