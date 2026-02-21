O que fazer com R$ 105 milhões? Prêmio da Mega-Sena garante vida de luxo e renda milionária

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Imagine acordar e descobrir que você é o mais novo milionário do país, com R$ 105 milhões depositados na conta. Esse é o valor estimado do sorteio da Mega-Sena deste sábado (21/02), referente ao concurso 2975.

O sorteio acontece às 21 horas, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Apostas podem ser feitas até 20 horas deste sábado e, no caso de bolão, até 20h30.

Mas, na prática, o que dá para fazer com todo esse dinheiro?

Aposentadoria imediata — e para várias gerações

Se o valor fosse aplicado em investimentos conservadores com rendimento médio de 1% ao mês, o ganhador poderia receber cerca de R$ 1,05 milhão mensais — mais de R$ 35 mil por dia — sem precisar mexer no valor principal.

Isso significa viver com padrão altíssimo apenas com os rendimentos, garantindo tranquilidade financeira não só para o vencedor, mas também para futuras gerações da família.

Mansões e carros de luxo

Com R$ 105 milhões, seria possível adquirir muitos imóveis, como 105 apartamentos de R$ 1 milhão, mais de 200 apartamentos de R$ 500 mil ou cerca de 20 mansões de R$ 5 milhões.

Também daria para montar uma garagem de milionário, com superesportivos, SUVs de alto padrão e veículos blindados, como:

Ferrari 488 GTB — a partir de R$ 2,5 milhões

— a partir de R$ 2,5 milhões Lamborghini Huracán — cerca de R$ 3,5 milhões

— cerca de R$ 3,5 milhões Porsche 911 Turbo S — em torno de R$ 2,1 milhões

— em torno de R$ 2,1 milhões Rolls-Royce Ghost — próximo de R$ 4 milhões

— próximo de R$ 4 milhões Bentley Continental GT — por volta de R$ 3,8 milhões

Só com esses cinco modelos, já seria preciso algo em torno de R$ 16 milhões — e ainda sobraria dinheiro para outros sonhos.

Jato, iate e vida de cinema

Em um mundo de milionário, além de imóveis e rendimentos, dá para investir em jatinhos e iates. Um Embraer Phenom 300, um dos jatos executivos mais desejados, custa em torno de R$ 18 a R$ 25 milhões, enquanto iates de luxo como o Ferretti 780 podem ultrapassar R$ 25 milhões. Modelos superpremium, como o Benetti Classic 115 ou o Gulfstream G280, também entram na lista — e, com o prêmio de R$ 105 milhões, ainda sobraria dinheiro para manter e aproveitar essas aquisições.

Dá para mudar vidas

Além do luxo, R$ 105 milhões permitem impacto social significativo. O ganhador poderia criar uma fundação, financiar bolsas de estudo, investir em projetos sociais ou ajudar familiares e amigos — tudo isso sem comprometer a própria estabilidade financeira.

Para quem fizer a aposta certa, a pergunta deixa de ser “o que dá para fazer com R$ 105 milhões?” e passa a ser “por onde começar?”.

Vale lembrar que o valor divulgado é bruto. Sobre o prêmio da Mega-Sena incide 30% de Imposto de Renda, retido diretamente na fonte. Assim, o ganhador não recebe integralmente os R$ 105 milhões anunciados. As simulações apresentadas nesta reportagem consideram o valor total estimado antes do desconto. Com o desconto do imposto, o valor líquido seria menor, reduzindo proporcionalmente os rendimentos mensais.