A Comissão Nacional de Saúde da China confirmou nesta quinta-feira que o número de pessoas infectadas pelo coronavírus subiu para 830 e que o total de mortes em decorrência da doença aumentou para 25.

A atualização do órgão chinês também confirmou a primeira morte fora da província de Hubei. A comissão de saúde de Hebei, uma província no norte da fronteira com Pequim, disse que um homem de 80 anos morreu, após mostrar sintomas, ao retornar de uma estadia de dois meses em Wuhan.

Wuhan é a capital de Hubei e foi o epicentro do surto de coronavírus detectado pela primeira vez no mês passado.