Apesar da diminuição no número de casos ativos, que são aqueles com potencial de transmitir o novo coronavírus, Curitiba segue com patamares altos de novos casos e mortes. Segundo o boletim epidemiológico divulgado neste domingo pela Secretaria Municipal da Saúde, 770 novos casos foram confirmados e 14 mortes registradas (11) nas últimas 48 horas) na capital paranaense pela covid-19.

As novas vítimas são 9 homens e 5 mulheres, com idades entre 26 e 107 anos. Todos estavam internados. Até agora são 2.075 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

+ Leia mais: ‘Pressa para a vacina não se justifica’, afirma Bolsonaro sobre a covid-19

Com os novos casos confirmados, 103.079 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 89.311 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença. São 11.693 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Neste domingo (20), a taxa de ocupação dos 374 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 91%. No momento restam 34 leitos livres.

Números totais

Confirmados – 103.079

Casos Ativos – 11.693

Recuperados – 89.311

Óbitos – 2.075