Nubank encerra gratuidade do Max: confira os novos valores e como cancelar

O Nubank iniciou o envio de comunicados oficiais aos clientes Ultravioleta informando uma mudança significativa em um de seus benefícios mais populares. Após um período de transição, o acesso gratuito ao streaming Max (antigo HBO Max) foi oficialmente encerrado em abril de 2026. A partir do próximo ciclo de faturamento, o serviço passará a ser cobrado diretamente na fatura dos usuários que mantiverem a assinatura ativa.

O que muda para o cliente Ultravioleta?

Diferente do modelo anterior, onde a assinatura era um “mimo” incluso na experiência de alta renda do banco, agora o acesso ao catálogo de filmes, séries e esportes (como a Champions League) terá um custo mensal.

O Nubank ressaltou, porém, que os clientes Ultravioleta ainda contam com um desconto exclusivo de aproximadamente 66% em relação aos preços de mercado. Confira a nova tabela:

Plano Básico (com anúncios): R$ 11,90/mês.

R$ 11,90/mês. Plano Standard (sem anúncios): R$ 17,90/mês.

Como cancelar a assinatura pelo App Nubank

Caso você não deseje manter o serviço com o novo custo, o cancelamento deve ser feito pelo titular através das configurações do cartão. O processo é simples:

Abra o app Nubank. Acesse a área de Cartão de Crédito ou vá em Minhas Assinaturas/Benefícios Ultravioleta. Localize a assinatura da Max. Selecione “Gerenciar assinatura” e confirme a opção de cancelamento.

Também é possível realizar a interrupção do serviço diretamente pelo site oficial da Max, na seção dedicada à gestão de assinatura. Em caso de dúvidas sobre cobranças retroativas ou dificuldades técnicas, o suporte do banco atende via chat 24h dentro do aplicativo.

Os clientes souberam da novidade por e-mail, a partir desta mensagem: “Temos uma atualização sobre o seu benefício HBO Max. A partir do próximo ciclo, o plano Básico passará a ter uma mensalidade de R$ 11,90, enquanto o Standard passará a custar “R$ 17,90/mês”, diz a mensagem do Nubank aos clientes.

O benefício ainda vale a pena?

Apesar do fim da gratuidade total, o Nubank reforça que o benefício continua sendo opcional e com valor reduzido. Para quem já consome o conteúdo da Warner Bros. Discovery, o preço de R$ 11,90 ainda se posiciona como um dos menores do mercado de streaming no Brasil para assinaturas premium atreladas a cartões de crédito.