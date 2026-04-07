Novo golpe no Caixa Tem simula ligação e faz vítimas perderem dinheiro 

Um novo golpe tem como alvo usuários do aplicativo Caixa Tem ao simular um bloqueio da conta. Na abordagem, criminosos entram em contato por telefone e, sob o pretexto de “regularizar o acesso”, induzem a vítima a fornecer códigos e dados pessoais.

Com essas informações, conseguem assumir o controle da conta e realizar transferências indevidas. A Caixa Econômica Federal alerta que não solicita dados pessoais ou bancários por telefone, mensagens ou aplicativos.

Senhas, códigos de verificação enviados por SMS, assinaturas eletrônicas ou qualquer informação sensível pedida por esses meios são indícios de uma tentativa de fraude.

Por e-mail, o banco também não envia solicitações para alteração ou desbloqueio de senha, cadastro ou mudança de chave Pix, nem arquivos anexos para instalação ou atualização de programas.

O que fazer ao ser vítima de uma tentativa de golpe?

Antes de qualquer ação, é fundamental verificar a origem do contato. A comunicação oficial da Caixa é feita por canais institucionais, como o e-mail relacionamento@caixa.gov.br.

No aplicativo, os usuários podem ativar a função “Ligações Protegidas”, que ajuda a identificar contatos confiáveis e reduzir o risco de golpes. A ferramenta está disponível nas configurações do app.

Se houver suspeita ou confirmação de fraude, a orientação é entrar em contato imediatamente com a Caixa, seja pela agência ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), no número 0800 726 0101.