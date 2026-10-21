Nova pesquisa para presidente tem só 1% de indecisos

O instituto Palver divulgou nesta quarta-feira (21) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) registra 50% das intenções de voto, enquanto Lula (PT) marca 48%. Eles estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro de 2,4 pontos percentuais.

Pesquisa para presidente da República em 2026

A pesquisa Palver fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes ao cargo para escolha do eleitor).

Cenário estimulado – votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Lula (PT): 48%

Branco/Nulo/Não vai votar: 1%

Indecisos: 0

Metodologia: 5.000 entrevistados pela Palver de 18 a 20 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,4 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-04612/2026.