Eleições

Nova pesquisa para presidente tem só 1% de indecisos

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo
- Atualizado: 21/10/26 10h52
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

O instituto Palver divulgou nesta quarta-feira (21) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) registra 50% das intenções de voto, enquanto Lula (PT) marca 48%. Eles estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro de 2,4 pontos percentuais.

Pesquisa para presidente da República em 2026

A pesquisa Palver fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes ao cargo para escolha do eleitor).

Cenário estimulado – votos totais

  • Flávio Bolsonaro (PL): 50%
  • Lula (PT): 48%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 1%
  • Indecisos: 0

Metodologia: 5.000 entrevistados pela Palver de 18 a 20 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,4 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-04612/2026.

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