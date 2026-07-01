Nova pesquisa mostra Lula com vantagem sobre família Bolsonaro; Renan Santos é 3º

A AtlasIntel, em parceria com a Bloomberg, divulgou nesta quarta-feira (1º) uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera os dois cenários estimulados contra Flávio Bolsonaro (PL), chegando a abrir mais de 10 pontos percentuais em um deles.
No cenário contra Michelle Bolsonaro (PL), a vantagem do petista supera 27 pontos percentuais. Em simulação com o nome do ex-ministro Fernando Haddad (PT) no lugar de Lula, o petista lidera contra Flávio Bolsonaro.
Nas cenários de segundo turno, Lula venceria todos os que enfrentaria: Flávio, Michelle, Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).
Nos cenários com Haddad e Geraldo Alckmin (PSB) no lugar de Lula, eles venceriam Flávio, se a eleição para a presidente fosse hoje, conforme a sondagem eleitoral.
Pesquisa para presidente da República em 2026
A AtlasIntel apresentou ao entrevistado cinco cenários estimulados (quando são mostrados os nomes de eventuais candidatos para escolha do eleitor), incluindo o mesmo das eleições em 2022 e outros quatro cenários.
Lula lidera primeiro cenário
- Lula (PT): 46,3%
- Flávio Bolsonaro (PL): 36,6%
- Renan Santos (Missão): 7,8%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2,9%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Aécio Neves (PSDB): 0,7%
- Samara Martins (UP): 0,6%
- Augusto Cury (Avante): 0,5%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,3%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Branco/Nulo: 1,1%
- Não sabe: 0,1%
No segundo cenário da pesquisa, Lula segue na frente
- Lula (PT): 47,2%
- Flávio Bolsonaro (PL): 36,3%
- Renan Santos (Missão): 7,8%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3,1%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Joaquim Barbosa (DC): 1,2%
- Branco/Nulo: 1,2%
- Não sabe: 0,1%
Contra Michelle Bolsonaro em eventual disputa, Lula amplia vantagem na pesquisa
- Lula (PT): 47,1%
- Michelle Bolsonaro (PL): 19,3%
- Romeu Zema (Novo): 8,6%
- Renan Santos (Missão): 8,1%
- Ronaldo Caiado (PSD): 8,1%
- Joaquim Barbosa (DC): 1,7%
- Branco/Nulo: 5,1%
- Não sabe: 2%
No cenário com Fernando Haddad, o petista fica na frente
- Fernando Haddad (PT): 39,7%
- Flávio Bolsonaro (PL): 36,7%
- Renan Santos (Missão): 9,8%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4,7%
- Joaquim Barbosa (DC): 2,6%
- Romeu Zema (Novo): 2,5%
- Branco/Nulo: 3,1%
- Não sabe: 0,9%
Cenário hipotético com candidatos de 2022
- Lula (PT): 44,4%
- Jair Messias Bolsonaro* (PL): 41,4%
- Simone Tebet (PSB): 3,9%
- Ciro Gomes (PSDB): 3,9%
- Outro candidato de 2022: 0,7%
- Branco/Nulo: 5,1%
- Não sabe: 0,5%
*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
Pesquisa de segundo turno para presidente da República em 2026
A AtlasIntel simulou oito cenários de segundo turno para presidente da República. Os resultados sobre as intenções de voto foram:
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 48,8%
- Flávio Bolsonaro (PL): 42,3%
- Branco/Nulo/Não sabe: 8,9%
Lula x Michelle Bolsonaro
- Lula (PT): 48,7%
- Michelle Bolsonaro (PL): 38,9%
- Branco/Nulo/Não sabe: 12,4%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 48%
- Ronaldo Caiado (PSD): 39%
- Branco/Nulo/Não sabe: 13,1%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 48,2%
- Romeu Zema (Novo): 38,5%
- Branco/Nulo/Não sabe: 13,3%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 49,2%
- Renan Santos (Missão): 29,8%
- Branco/Nulo/Não sabe: 21,9%
Fernando Haddad x Flávio Bolsonaro
- Fernando Haddad (PT): 46,4%
- Flávio Bolsonaro (PL): 42,8%
- Branco/Nulo/Não sabe: 10,7%
Geraldo Alckmin x Flávio Bolsonaro
- Geraldo Alckmin (PSB): 47,4%
- Flávio Bolsonaro (PL): 41,7%
- Branco/Nulo/Não sabe: 10,9%
Lula x Jair Bolsonaro
- Lula (PT): 48,6%
- Jair Bolsonaro (PL): 43,1%
- Branco/Nulo/Não sabe: 8,3%
Metodologia: A AtlasIntel ouviu 4.999 pessoas por meio de formulário eletrônico entre os dias 26 e 30 de junho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-04582/2026.