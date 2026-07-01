Nova pesquisa mostra Lula com vantagem sobre família Bolsonaro; Renan Santos é 3º

A AtlasIntel, em parceria com a Bloomberg, divulgou nesta quarta-feira (1º) uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera os dois cenários estimulados contra Flávio Bolsonaro (PL), chegando a abrir mais de 10 pontos percentuais em um deles.

No cenário contra Michelle Bolsonaro (PL), a vantagem do petista supera 27 pontos percentuais. Em simulação com o nome do ex-ministro Fernando Haddad (PT) no lugar de Lula, o petista lidera contra Flávio Bolsonaro.

Nas cenários de segundo turno, Lula venceria todos os que enfrentaria: Flávio, Michelle, Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Nos cenários com Haddad e Geraldo Alckmin (PSB) no lugar de Lula, eles venceriam Flávio, se a eleição para a presidente fosse hoje, conforme a sondagem eleitoral.

Pesquisa para presidente da República em 2026

A AtlasIntel apresentou ao entrevistado cinco cenários estimulados (quando são mostrados os nomes de eventuais candidatos para escolha do eleitor), incluindo o mesmo das eleições em 2022 e outros quatro cenários.

Lula lidera primeiro cenário

Lula (PT): 46,3%

Flávio Bolsonaro (PL): 36,6%

Renan Santos (Missão): 7,8%

Ronaldo Caiado (PSD): 2,9%

Romeu Zema (Novo): 2%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Aécio Neves (PSDB): 0,7%

Samara Martins (UP): 0,6%

Augusto Cury (Avante): 0,5%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,3%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Branco/Nulo: 1,1%

Não sabe: 0,1%

No segundo cenário da pesquisa, Lula segue na frente

Lula (PT): 47,2%

Flávio Bolsonaro (PL): 36,3%

Renan Santos (Missão): 7,8%

Ronaldo Caiado (PSD): 3,1%

Romeu Zema (Novo): 3%

Joaquim Barbosa (DC): 1,2%

Branco/Nulo: 1,2%

Não sabe: 0,1%

Contra Michelle Bolsonaro em eventual disputa, Lula amplia vantagem na pesquisa

Lula (PT): 47,1%

Michelle Bolsonaro (PL): 19,3%

Romeu Zema (Novo): 8,6%

Renan Santos (Missão): 8,1%

Ronaldo Caiado (PSD): 8,1%

Joaquim Barbosa (DC): 1,7%

Branco/Nulo: 5,1%

Não sabe: 2%

No cenário com Fernando Haddad, o petista fica na frente

Fernando Haddad (PT): 39,7%

Flávio Bolsonaro (PL): 36,7%

Renan Santos (Missão): 9,8%

Ronaldo Caiado (PSD): 4,7%

Joaquim Barbosa (DC): 2,6%

Romeu Zema (Novo): 2,5%

Branco/Nulo: 3,1%

Não sabe: 0,9%

Cenário hipotético com candidatos de 2022

Lula (PT): 44,4%

Jair Messias Bolsonaro* (PL): 41,4%

Simone Tebet (PSB): 3,9%

Ciro Gomes (PSDB): 3,9%

Outro candidato de 2022: 0,7%

Branco/Nulo: 5,1%

Não sabe: 0,5%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Pesquisa de segundo turno para presidente da República em 2026

A AtlasIntel simulou oito cenários de segundo turno para presidente da República. Os resultados sobre as intenções de voto foram:

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 48,8%

Flávio Bolsonaro (PL): 42,3%

Branco/Nulo/Não sabe: 8,9%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula (PT): 48,7%

Michelle Bolsonaro (PL): 38,9%

Branco/Nulo/Não sabe: 12,4%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 48%

Ronaldo Caiado (PSD): 39%

Branco/Nulo/Não sabe: 13,1%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 48,2%

Romeu Zema (Novo): 38,5%

Branco/Nulo/Não sabe: 13,3%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 49,2%

Renan Santos (Missão): 29,8%

Branco/Nulo/Não sabe: 21,9%

Fernando Haddad x Flávio Bolsonaro

Fernando Haddad (PT): 46,4%

Flávio Bolsonaro (PL): 42,8%

Branco/Nulo/Não sabe: 10,7%

Geraldo Alckmin x Flávio Bolsonaro

Geraldo Alckmin (PSB): 47,4%

Flávio Bolsonaro (PL): 41,7%

Branco/Nulo/Não sabe: 10,9%

Lula x Jair Bolsonaro

Lula (PT): 48,6%

Jair Bolsonaro (PL): 43,1%

Branco/Nulo/Não sabe: 8,3%

Metodologia: A AtlasIntel ouviu 4.999 pessoas por meio de formulário eletrônico entre os dias 26 e 30 de junho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-04582/2026.