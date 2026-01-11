Nota de corte do Sisu: veja como o Enem define quem entra na universidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A dúvida sobre como calcular a nota de corte do Enem para o Sisu é uma das mais comuns entre estudantes que disputam uma vaga no ensino superior público. Embora o processo pareça complexo à primeira vista, ele segue regras bem definidas e pode ser compreendido com clareza quando explicado passo a passo.

A seguir, você confere uma matéria jornalística completa, didática e otimizada para SEO, que responde exatamente a essa pergunta — do jeito que o leitor realmente quer entender.

Como calcular a nota de corte do Enem para o Sisu?

A nota de corte do Sisu não é um número fixo nem previamente definido pelo Ministério da Educação (MEC). Ela é calculada automaticamente pelo próprio sistema e varia de acordo com a concorrência em cada curso, instituição e modalidade.

Em termos simples, a nota de corte representa a menor nota do Enem entre os candidatos que estão, naquele momento, dentro do número de vagas disponíveis para determinado curso.

O que é a nota de corte do Sisu?

A nota de corte é a pontuação do candidato que ocupa a última vaga disponível em uma opção específica de curso, considerando:

Curso escolhido

Instituição de ensino

Campus

Turno (manhã, tarde ou noite)

Grau (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo)

Modalidade de concorrência (ampla concorrência ou cotas)

Ou seja, se um curso oferece 40 vagas, a nota de corte será a nota do 40º candidato melhor classificado naquele recorte específico.

Como o Sisu calcula a nota de corte na prática?

O cálculo da nota de corte é feito exclusivamente com base nas notas dos candidatos inscritos, e não em médias históricas ou valores pré-estabelecidos.

O sistema do Sisu leva em conta:

O número total de vagas (incluindo vagas remanejadas)

(incluindo vagas remanejadas) O total de candidatos inscritos naquele curso e modalidade

naquele curso e modalidade As notas do Enem de todos esses candidatos

de todos esses candidatos A ordem decrescente das notas, do maior para o menor valor

A partir disso, o sistema identifica qual nota ocupa a última vaga disponível — essa passa a ser a nota de corte.

Nota de corte parcial: por que ela muda todos os dias?

Durante o período de inscrições do Sisu, o MEC divulga a chamada classificação parcial, que é atualizada uma vez por dia, a partir do segundo dia de inscrições.

O que é a classificação parcial?

A classificação parcial é um ranqueamento temporário dos candidatos, que mostra:

A posição do estudante no curso escolhido

A nota de corte provisória daquele curso e modalidade

Ela considera as últimas opções confirmadas pelo candidato até a meia-noite do dia anterior. Como novos estudantes podem entrar no sistema ou mudar de opção diariamente, a nota de corte sobe ou desce conforme a concorrência aumenta ou diminui.

Atenção: nota de corte parcial não garante vaga

É fundamental destacar que a nota de corte parcial é apenas um indicativo. Ela não assegura aprovação nem reprovação.

O objetivo dessa informação é ajudar o candidato a:

Acompanhar sua posição

Avaliar a concorrência

Decidir se vale a pena mudar de curso ou instituição antes do fim do prazo

Nota de corte final: quando ela se torna oficial?

A nota de corte definitiva é divulgada apenas:

No resultado da chamada regular do Sisu

Nas convocações da lista de espera

Nessas etapas, a nota de corte passa a ser oficial para aquela seleção, pois reflete o fechamento do sistema e a classificação final dos candidatos.

É possível calcular sozinho a nota de corte do Sisu?

Não é possível calcular a nota de corte com exatidão antes do encerramento das inscrições, pois ela depende das notas de todos os concorrentes.

No entanto, o candidato pode fazer estimativas realistas ao observar:

As notas de corte parciais divulgadas diariamente

O histórico de notas de corte de edições anteriores

O número de vagas ofertadas

O nível de concorrência do curso desejado

Esses fatores ajudam a entender se a pontuação obtida no Enem está competitiva para aquela opção.

Por que a nota de corte varia tanto entre cursos e universidades?

A variação ocorre porque a nota de corte é resultado direto da disputa entre candidatos. Cursos mais concorridos, como Medicina, Direito e Engenharias em universidades federais, tendem a ter notas de corte mais altas.

Já cursos com menor procura ou localizados em campi do interior costumam apresentar notas de corte mais acessíveis — mesmo dentro da mesma área de formação.

Resumo rápido: como funciona a nota de corte do Sisu

Não é fixa nem pré-definida

É calculada com base nas notas dos inscritos

Representa a nota do último candidato dentro das vagas

Muda diariamente durante as inscrições

Só se torna definitiva após o resultado final

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉