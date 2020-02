Toda a família Berna foi afetada pela chuva que caiu nesta segunda-feira, 10, em São Paulo. Os três passaram o fim de semana na cidade e tinham passagem para voltar cedinho para o interior. Aline Berna, de 28 anos, trabalha de auxiliar em uma padaria. “Já perdi meu dia de trabalho. Essa hora já era para eu estar no serviço”, disse ela pela manhã no Terminal Barra Funda, na zona oeste da capital paulista.

Já o marido de Aline, João Antônio Carvalho, de 31, é porteiro de prédio. “Acho muito difícil que eu consiga voltar para a minha cidade hoje”, contou. Menos desanimado estava João Pedro, de 8. “Tinha aula hoje, mas vou ficar aqui no celular”, comemorou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.