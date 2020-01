Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2229 da Mega Sena sorteadas nesta quarta-feira (29), no Espaço Loterias, em São Paulo. Os números sorteados foram:

06, 11, 29, 40, 41 e 58

No ano de 2020 a Mega ainda não registrou nenhum vencedor. São nove concursos seguidos sem prêmio máximo, ou seja, desde a Mega da Virada. O próximo sorteio, que acontece no sábado (1º), é de final “0” e o prêmio salta para aproximadamente R$ 70 mihões.

Quina também acumula

Assim como na Mega Sena, ninguém acertou o concurso 5183 da Quina. O prêmio do próximo sorteio, que será realizado nesta quinta (30) é de cerca de R$ 10 milhões. A Quina tem sorteio todos os dias.

