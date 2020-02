A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos/Cumbica), prendeu em ações distintas na madrugada desta sexta, 7, dois passageiros tentando embarcar com cocaína oculta na bagagem. Agentes que fiscalizavam os passageiros no check-in de voo com destino a Addis Ababa, na Etiópia, identificaram, em duas abordagens, passageiros suspeitos de estarem portando ‘algo ilícito’ nas bagagens. Os homens, nigerianos, foram entrevistados e tiveram suas bagagens revistadas, momento em que foi localizada ‘substância com odor característico da droga cocaína’.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia da PF no aeroporto onde os peritos analisaram a substância e confirmaram, por meio dos exames, se tratar mesmo de cocaína. Na mala de um dos detidos, de 36 anos de idade, havia 30 camisas engomadas com a droga.

Outra quantidade da mesma droga foi encontrada dentro de 7 embalagens de cosméticos, somando um total de mais de 13 Kg.

Com o outro suspeito, de 44 anos de idade, que ingressou no Brasil, beneficiado pela Lei do Refúgio, quase 13 Kg de cocaína também estavam ocultos dentro de 20 embalagens de produtos cosméticos.

Os presos ficarão à disposição da Justiça respondendo pelo crime de tráfico internacional de drogas.