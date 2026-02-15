Naufrágio no Amazonas deixa dois mortos e sete pessoas desaparecidas

Uma lancha naufragou na tarde dessa sexta-feira (13) nas proximidades de Manaus, no Amazonas, resultando em dois mortos e sete pessoas desaparecidas. O governo estadual montou uma força-tarefa para o resgate das vítimas, e as buscas pelos desaparecidos continuam neste sábado (14).

Os passageiros estavam a bordo da lancha rápida Lima de Abreu XV, que havia partido de Manaus com destino ao município de Nova Olinda do Norte. O acidente aconteceu na região do encontro das águas dos rios Negro e Solimões, ponto turístico conhecido da região amazônica. Do total de passageiros, 71 pessoas foram resgatadas com vida por outra embarcação que transitava pelo local no momento do acidente.

Para atender à emergência, foram mobilizados o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Marinha e equipes de assistência social e segurança, que atuam tanto no resgate quanto no apoio às vítimas e familiares. Equipes de mergulhadores iniciaram as buscas subaquáticas na área do acidente imediatamente após o alerta.

As duas vítimas fatais são uma mulher de 22 anos e uma criança do sexo feminino de aproximadamente três anos. A criança chegou a ser resgatada pelas equipes de salvamento e encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro da Criança, na zona leste de Manaus, mas já deu entrada na unidade sem sinais vitais. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) para os procedimentos de identificação formal e posterior liberação às famílias.

As 71 pessoas resgatadas foram transportadas de volta a Manaus. Quatro adultos precisaram de atendimento médico em unidades da rede estadual de saúde. Dois deles realizaram exames e seguem sob acompanhamento da equipe multidisciplinar, com quadros considerados estáveis. Os outros dois adultos também receberam atendimento, passaram por avaliação clínica e exames, mas já receberam alta hospitalar com as devidas orientações médicas.

O condutor da embarcação foi detido no início da noite de sexta-feira. As autoridades já iniciaram as investigações para apurar as causas do naufrágio, que pode envolver condições de navegabilidade, excesso de passageiros ou problemas técnicos na embarcação.