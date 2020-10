A Caixa sorteou nesta quarta-feira (30) o concurso 2304 da Mega Sena. O prêmio estava acumulado em R$ 50 milhões, mas ninguém acertou as seis dezenas “tiradas” de um dos globos da sorte no Espaço Loterias, localizado em São Paulo. Agora, no concurso que vem, o prêmio vai praticamente dobrar. Como é “final 5” o prêmio vai chegar próximo dos R$ 90 milhões no concurso 2305 da Mega Sena.

Para apostar na Mega Sena é preciso “investir” pelo menos R$ 4,5 numa aposta simples de seis dezenas. No entanto, é possível apostar mais números para aumentar (e muito) as chances de ganhar. Por exemplo, a probabilidade de acerto numa aposta de seis números é de 1 em mais de 50 milhões. Se você apostar sete números, vai pagar R$ 31,50 e a probabilidade passa a ser de 1 em pouco mais de 7 milhões.

Agora, se você quer chutar o baldo ou fazer um bolão daqueles com os amigos abastados, é possível apostar até 15 números entre os 60 disponíveis no volante. Aí o valor da aposta vai a R$ 22.522,50 e a probabilidade de acerto, pelos cruzamento das dezenas, é de 1 em 10.003. Melhorou né?

Para participar do sorteio dos R$ 90 milhões é possível apostar em uma das milhares de casas lotéricas espalhadas pelo Brasil, pelo internet banking para clientes da Caixa e pelo Portal de Loterias da Caixa. Acesse o site e saiba mais. As apostas serão aceitas até as 19h de sábado (3).

