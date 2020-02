Dois casos de suspeita de coronavírus são analisados em Minas Gerais. No estado, já foram notificados, ao todo, quatro casos suspeitos, sendo dois deles descartados após realização de exames e estes outros dois que ainda estão em investigação.

O Ministério da Saúde trabalha na fase chamada de contenção, com a identificação de casos. Dos 20 suspeitos, 11 são em São Paulo.

As duas mulheres com suspeitas em relação à doença, uma de 25 anos e a outra de 57 anos, têm histórico de viagens recentes à Tailândia e ao Vietnã, países citados pelo Ministério da Saúde como de risco para contaminação. Entretanto, segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, gestão Romeu Zema (Novo), não existe “vínculo epidemiológico entre eles”.

Uma das pacientes está internada em isolamento hospitalar da rede suplementar do município de Belo Horizonte e a outra está internada em isolamento no hospital Júlia Kubistschek, que faz parte da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, também localizado na capital. As duas apresentam quadro de saúde estável.

Ainda de acordo com a secretaria, “o Estado de Minas Gerais está tomando todas as medidas necessárias para contenção do vírus, conforme orientações do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde. A confirmação do caso em São Paulo corrobora o alerta já emitido e os fluxos já definidos”.