A britânica Emma Kitson, 35, que há sete anos precisa de uma cadeira de rodas para se locomover, surpreendeu sua família ao entrar na cerimônia de seu casamento andando em pé.

De acordo com o site Metro, Emma, que se casou no mês de outubro, prestou serviços no exército britânico entre seus 18 e 21 anos de idade, quando precisou abandonar o ofício por conta de problemas na coluna.

Há sete anos, precisou passar por uma cirurgia para corrigir os danos causados à sua espinha, e logo após a operação, já não sentia mais a sua perna esquerda, o que fez com que precisasse andar de cadeira de rodas desde então, por conta da intensa dor.

Ao ser pedida em casamento pelo seu marido, o técnico de natação Chris Kitson, 38, ela decidiu que faria de tudo para percorrer os seis metros até o altar em pé, e passou a fazer horas de exercício para fortalecimento de suas pernas.

Emma não contou a quase ninguém de sua ideia, o que fez com que praticamente todos no casamento ficassem surpresos, inclusive seu noivo. No dia, ela também precisou da ajuda de remédios para ajudar com a dor.

Emma Kitson participou da edição de 2017 do Invictus Games, jogos esportivos disputados por cerca de 500 veteranos de guerra de 15 países, e ganhou três medalhas de ouro na natação.

Emma entrou na igreja com seu pai e seu filho ao seu lado. “Ver a Emma andando pelo corredor sem uma cadeira de rodas foi emocionante”, afirmou seu marido ao programa ITV News Calendar.