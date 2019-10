Uma mulher morreu atingida por uma bala perdida em meio a um tiroteio na tarde deste sábado, 19, em Deodoro, na zona oeste do Rio. Os tiros foram resultado de um confronto entre policiais militares e assaltantes, segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar.

Os agentes do 9º Batalhão da Polícia Militar, de Rocha Miranda, teriam flagrado criminosos praticando um roubo de automóvel na Estrada do Camboatá, na altura de Deodoro. Houve troca de tiros. A motorista Danubia Lima Santos Batista, que passava de carro pelo local no momento do tiroteio, foi atingida. Ela foi levada ao Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu ao ferimento.

Dois suspeitos foram detidos. Um deles ficou ferido e também foi levado ao hospital. Um terceiro assaltante conseguiu fugir.

Os policiais apreenderam um revólver calibre 38. A ocorrência foi encaminhada para a 35ª Delegacia de Polícia e Delegacia de Homicídios.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), foi instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Danubia. Agentes fazem diligências para esclarecer o caso.