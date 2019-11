Uma mulher de 40 anos foi eletrocutada quando andava em uma calçada no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, na noite desta terça-feira, 5. A morte aconteceu durante a forte chuva que atingiu a cidade.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, testemunhas afirmaram que Maria Aparecida Cardoso voltava para casa e ao passar pela rua Luís de Oliveira, por volta das 19 horas, aproximou-se de um cabo de energia elétrica que estava rompido e tomou um choque.

O resgate foi acionado, mas constatou que a vítima já estava morta. A perícia foi enviada ao local para apurar as circunstâncias do óbito.

Procurada na manhã desta quarta-feira, 6, a concessionária Enel Distribuição São Paulo não se manifestou sobre a ocorrência. O caso foi registrado como morte suspeita no 47º Distrito Policial (Capão Redondo).

Chuvas em São Paulo

O temporal que caiu sobre a capital e a Grande São Paulo entre o fim da tarde e o início da noite desta terça deixou toda a região em estado de atenção, provocou alagamentos e fez o córrego Rio Verde, em Itaquera, na zona leste, ficar próximo do transbordamento.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a situação só foi normalizada às 20h20.

As chuvas também provocaram queda de energia. A Enel informou nesta terça que o fornecimento foi prejudicado em algumas ruas da capital e da região metropolitana.

“Nossas equipes estão trabalhando para restabelecer o fornecimento dos clientes afetados”, declarou, em nota, a concessionária de energia.

Previsão do tempo

Nesta quarta, São Paulo amanheceu com nebulosidade e temperaturas médias de 18ºC. De acordo com o CGE, o sol aparece entre nuvens nas primeiras horas da manhã. A máxima prevista para o dia é de 25ºC. À tarde, novas pancadas de chuvas caem sobre a cidade.

Na quinta-feira, 7, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. As mínimas oscilam em torno dos 17°C, enquanto as máximas podem superar os 27°C, com temporal no fim da tarde.