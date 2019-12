Motoristas que seguem para o litoral paulista para curtir o ano-novo enfrentam congestionamento no fim da manhã desta quinta-feira, 26.

A Rodovia dos Imigrantes está parada do km 32 ao 43, em razão do excesso de veículos. A Anchieta tem tráfego normal, assim como a Cônego Domênico Rangoni.

A Rio-Santos também apresenta lentidão no trecho entre São Sebastião e Ubatuba.

A Mogi-Bertioga está com pontos de parada, no sentido de Bertioga, por todo o trecho.

A Rodovia Presidente Dutra está com lentidão, no sentido da capital paulista, na região de Jacareí, em razão do excesso de veículos, e no trecho de Taubaté, no sentido do Rio, por causa de acidente na região.

O tráfego permanece normal nas Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

Rodízio de veículos

O rodízio municipal de veículos de São Paulo está suspenso desde a segunda-feira, 23, e será retomado somente no dia 13 de janeiro de 2020.