Motor de avião que ia pros EUA explodiu após decolagem em SP

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A turbina de um Airbus A330-300 da Delta Airlines explodiu logo após decolar do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na noite de domingo (29). O piloto realizou um pouso de emergência com sucesso e ninguém ficou ferido. A aeronave transportava 272 passageiros e 14 tripulantes com destino a Atlanta, nos Estados Unidos.

O que causou a explosão do motor?

A Delta Airlines informou que houve um problema mecânico no motor esquerdo da aeronave. A companhia não detalhou a causa exata da falha, mas garantiu que a segurança de clientes e tripulação é prioridade máxima. O Corpo de Bombeiros do aeroporto foi acionado e acompanhou o pouso de emergência.

Como os passageiros foram atendidos após o incidente?

Todos os 272 passageiros foram transportados de ônibus do local do pouso até o terminal do aeroporto. A companhia aérea pediu desculpas pelo atraso nas viagens e informou que outros voos precisaram ser cancelados devido ao incidente com a aeronave.

Onde exatamente aconteceu o problema com o avião?

A explosão ocorreu momentos após a decolagem do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do Brasil. O piloto precisou retornar imediatamente ao aeroporto para realizar o pouso de emergência, garantindo a segurança de todos a bordo.

Qual era o destino do voo da Delta Airlines?

O voo 104 da Delta tinha como destino a cidade de Atlanta, no estado da Georgia, nos Estados Unidos. A viagem foi cancelada após o problema mecânico, e os passageiros tiveram suas viagens interrompidas logo no início do trajeto internacional.

Quando o pouso de emergência foi realizado?

O pouso de emergência aconteceu na noite de domingo (29), pouco tempo após a decolagem. A rápida resposta do piloto e da equipe de emergência do aeroporto evitou que o incidente resultasse em feridos ou vítimas fatais.

Veja o vídeo da explosão!

⚠️ EXPLOSÃO NO AEROPORTO



Turbina de avião da Delta Air Lines explode na decolagem no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.



Fogo e pânico imediato. Aeronave retorna às pressas e clima vira alerta máximo.

pic.twitter.com/tL5TnLz27h — DENNYS ALERTS (@Dennys_Alerts) March 30, 2026