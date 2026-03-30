Motor de avião que ia pros EUA explodiu após decolagem em SP

A turbina de um Airbus A330-300 da Delta Airlines explodiu logo após decolar do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na noite de domingo (29). O piloto realizou um pouso de emergência com sucesso e ninguém ficou ferido. A aeronave transportava 272 passageiros e 14 tripulantes com destino a Atlanta, nos Estados Unidos.
O que causou a explosão do motor?
A Delta Airlines informou que houve um problema mecânico no motor esquerdo da aeronave. A companhia não detalhou a causa exata da falha, mas garantiu que a segurança de clientes e tripulação é prioridade máxima. O Corpo de Bombeiros do aeroporto foi acionado e acompanhou o pouso de emergência.
Como os passageiros foram atendidos após o incidente?
Todos os 272 passageiros foram transportados de ônibus do local do pouso até o terminal do aeroporto. A companhia aérea pediu desculpas pelo atraso nas viagens e informou que outros voos precisaram ser cancelados devido ao incidente com a aeronave.
Onde exatamente aconteceu o problema com o avião?
A explosão ocorreu momentos após a decolagem do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do Brasil. O piloto precisou retornar imediatamente ao aeroporto para realizar o pouso de emergência, garantindo a segurança de todos a bordo.
Qual era o destino do voo da Delta Airlines?
O voo 104 da Delta tinha como destino a cidade de Atlanta, no estado da Georgia, nos Estados Unidos. A viagem foi cancelada após o problema mecânico, e os passageiros tiveram suas viagens interrompidas logo no início do trajeto internacional.
Quando o pouso de emergência foi realizado?
O pouso de emergência aconteceu na noite de domingo (29), pouco tempo após a decolagem. A rápida resposta do piloto e da equipe de emergência do aeroporto evitou que o incidente resultasse em feridos ou vítimas fatais.
Veja o vídeo da explosão!