Morre Jürgen Habermas: filósofo da ‘Escola de Frankfurt’

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas, uma das vozes mais influentes na defesa do diálogo, da razão e da democracia, faleceu no sábado aos 96 anos em sua residência em Starnberg, Alemanha. Considerado um dos pensadores mais importantes dos séculos 20 e 21, Habermas deixa um legado de mais de sete décadas de reflexões sobre democracia, linguagem e participação política.

Quem foi Jürgen Habermas?

Nascido em 1929 em Düsseldorf, Habermas cresceu durante o nazismo, experiência que marcou profundamente sua obra. Estudou filosofia, história e economia em diversas universidades alemãs e suíças. Tornou-se um dos principais representantes da segunda geração da Escola de Frankfurt, desenvolvendo conceitos centrais como o de ‘esfera pública’ e a Teoria do Agir Comunicativo.

Qual foi a principal contribuição de Habermas para a filosofia?

A democracia foi o eixo central da obra de Habermas. Ele defendia que a legitimidade política deveria se basear no entendimento entre cidadãos livres e iguais, não na força ou apenas no mercado. Sua Teoria do Agir Comunicativo, publicada em 1981, enfatiza o papel da linguagem e do diálogo na construção de consensos e organização social.

Como Habermas influenciou o debate público?

Além da produção acadêmica, Habermas foi um intelectual público ativo. Participou de debates importantes como a disputa historiográfica alemã nos anos 1980, defendeu a integração europeia e, recentemente, alertou sobre os riscos da escalada militar na guerra entre Rússia e Ucrânia. Sua obra influenciou diversas áreas como filosofia, sociologia, ciência política e direito.

Qual é o legado de Habermas para as futuras gerações?

Habermas deixa um legado de defesa incansável da democracia, do diálogo racional e da participação política. Sua obra continua a moldar debates sobre esfera pública, comunicação e legitimidade democrática. O reconhecimento internacional, com prêmios como o da Paz do Comércio Livreiro Alemão e o Prêmio Kyoto, atesta a importância de suas contribuições para o pensamento contemporâneo.