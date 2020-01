Em publicação na manhã desta terça-feira, 14, no Twitter, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, comemorou o aumento de arrecadação do Fundo Nacional Antidrogas, ligado à Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (Senad), órgão pertencente à pasta de Moro.

continua depois da publicidade

“Graças à reformulação da Senad/MJSP, dobramos em 2019 a arrecadação do Fundo Nacional Antidrogas, oriunda da venda de bens de traficantes. Os resultados ainda são inferiores a todo o potencial, mas é um começo”, disse o ministro, que ainda publicou um gráfico com dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) que mostra um aumento na arrecadação de R$ 91,7 mil em 2019 ante R$ 44,6 mil em 2018.

Moro ainda destacou que a arrecadação deve ser ampliada em cinco vezes até 2022 Pot meio da Lei 13.886, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado e responsável por acelerar a destinação dos recursos arrecadados pelo Fundo.