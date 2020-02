O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reuniu-se com o líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), e com outros deputados, para discutir o texto que regulamenta a quarentena dos brasileiros que serão resgatados da China. O projeto de lei será votado ainda nesta terça-feira, 4, no plenário da Casa.

Segundo Mandetta, os deputados devem manter a proposta enviada pelo Executivo, com pequenos ajustes de redação. Na semana que vem, o governo encaminhará outro texto mais amplo para tratar sobre questões sanitárias. “Houve uma construção importante. O texto ficou exclusivo para coronavírus”, disse a relatora do projeto, deputada federal Carmen Zanotto (Cidadania).

Também participaram da reunião a relatora do PL na Câmara, Carmen Zanotto (Cidadania-SC), o deputado e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT-SP), e os deputados Pedro Lupion (DEM-PR) e Paulo Gamine (Novo-RJ).