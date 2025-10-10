Meta e Oakley começam a vender óculos inteligentes no Brasil por R$ 3.459

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Meta e a Oakley anunciaram, nesta sexta-feira (10/10), o início das vendas no Brasil de seus óculos inteligentes a partir deste sábado (11/10). O aparelho custará R$ 3.459 – nos EUA sai por US$ 499, sem considerar impostos de importação.

Os óculos, chamados de Oakley Meta HSTN, trazem câmera de alta resolução com viva-voz, saída de som por meio de alto-falantes abertos, recursos da inteligência artificial Meta AI e resistência à água IPX4.

A classificação IPX4 indica que um produto é resistente a respingos de água de qualquer direção, sendo adequada para uso em exercícios, chuva leve e exposição a suor ou salpicos acidentais. O aparelho não deve ser submerso e pode pifar em chuva intensa.

“Os óculos com Inteligência Artificial (IA) combinam o design icônico da Oakley com a tecnologia avançada da Meta”, diz o anúncio.

O aparelho será vendido nas lojas Oakley por preços a partir de R$3.459, em até dez parcelas sem juros. No Itaú Shop, onde os Oakley Meta HSTN também está à venda, é possível parcelar em 18 vezes. Lojistas também poderão comprar o dispositivo da Oakley no atacado.

É possível adaptar os óculos com lentes de correção, para quem tem problemas de vista.

A Meta está expandindo sua parceria com a Oakley e a EssilorLuxottica, dona da marca Ray-Ban, em meio ao crescente interesse de consumidores por dispositivos vestíveis com tecnologia de IA.

A rival Snap anunciou em julho que lançará seus óculos inteligentes, chamados Specs, para os consumidores no ano que vem. Empresas como o Google e a OpenAI (em parceria com o designer do iPhone, Jony Ive) também testam produtos semelhantes.