Um menino de 12 anos morreu após cair do 12º andar de um prédio no bairro de Santa Cecília, na região central de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 25. O caso aconteceu no Condomínio Edifício Monção, na Rua Rosa e Silva.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, uma engenheira de 30 anos chegava ao prédio por volta das 22h50 quando encontrou o garoto caído na rampa de acesso à garagem.

Uma viatura de resgate foi acionada e constatou o óbito. O menino morava com os pais no condomínio, e ainda não se sabe o que ocorreu. A perícia foi solicitada, e exames no Instituto Médico Legal apurarão as circunstâncias da morte.

Uma tesoura foi encontrada ao lado do corpo da criança – o objeto foi apreendido pela polícia. O caso foi registrado como morte suspeita no 2º Distrito Policial (Bom Retiro) e será investigado pelo 77º DP (Santa Cecília), responsável pela área.