A sorte será lançada! Na noite de quarta-feira (02) a Caixa Econômica Federal sorteia a bolada de R$ 82 milhões pelo concurso 2295 da Mega Sena. O sorteio acontece a partir das 20h, horário de Brasília, e os números serão divulgados instantaneamente aqui na Tribuna.

publicidade

O prêmio chegou a este valor após acumular por nove vezes, desde o começo de agosto. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga prêmios ao acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.