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Mega-Sena tem prêmio de R$ 17 milhões nesta quinta (26/03)

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Agência Brasil
- Atualizado: 26/03/26 10h52
Mega da Virada 2025: como apostar online e quanto custa; prêmio é de R$ 1 bilhão
Mega da Virada 2025: como apostar online e quanto custa; prêmio é de R$ 1 bilhão. Foto Montagem: Rodrigo Cunha - Tribuna do Paraná/ Canva

As seis dezenas do concurso 2.989 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 17 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

 


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