Mega-Sena tem prêmio acumulado em R$ 50 milhões nesta terça

Tribuna do Paraná
Por Agência Brasil Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 20/01/26 10h56
As seis dezenas do concurso 2.962 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 50 milhões.

Você pode conferir o resultado aqui na Tribuna. Fique ligado!

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

