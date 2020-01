A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quinta-feira (23) o segundo de três sorteios programados da Mega Sena de Verão. Nesta noite, os globos da sorte do Espaço Loterias, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, sorteiam as seis dezenas do concurso 2227 da Mega Sena, e também as outras loterias do dia. O prêmio da Mega está acumulado em R$ 35 milhões.

Resultado Mega Sena 2227

06, 09, 12, 27, 32 e 57.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar os seis números sorteados. É possível ganhar ainda ao acertar 5 ou quatro números, dentre os 60 disponíveis no volante. Para jogar é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima custa R$ 4,50.