Este sábado tem prêmio recheado no concurso 2547 da Mega-Sena: R$ 125 milhões. A bolada será sorteada neste sábado (10), a partir das 20h, em São Paulo e você acompanha o resultado em tempo real aqui na Tribuna do Paraná.

O valor chegou a esse tamanho depois que o concurso 2546, realizado quarta-feira (7), ficou sem ganhadores, acumulando para a bolada deste sábado.

Como jogar na Mega Sena?

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.