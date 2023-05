Nesta quarta-feira, dia 17 de maio, a Caixa Econômica Federal realizará mais um sorteio da Mega-Sena com prêmio estimado em R$ 10 milhões. O concurso de número 2.593 irá sortear as seis dezenas a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão ao vivo do sorteio poderá ser acompanhada pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

No último concurso, realizado no dia 13 de maio, os números sorteados foram 15, 17, 28, 34, 35 e 51. Agora, com um novo sorteio, as expectativas se renovam e os jogadores têm a chance de se tornarem milionários. A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil, atraindo milhões de apostadores em busca do grande prêmio.

Como apostar na Mega-Sena?

Os apostadores têm até as 19h (horário de Brasília) para realizarem suas apostas, que podem ser feitas tanto nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, espalhadas por todo o país, quanto pela internet. Para concorrer ao prêmio, basta marcar seis números no volante da aposta simples, que tem o custo de R$ 5.