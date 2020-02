É hoje. Já parou para pensar que por apenas R$ 4,50, o valor de uma passagem de ônibus, você pode ganhar dinheiro suficiente para comprar quase 200 ônibus zero km? Essa é comparação do valor de uma aposta simples da Mega Sena, o custo de um ônibus novo e o prêmio de R$ 90 milhões prometido para quem acertar as seis dezenas do concurso 2232 da Mega Sena deste sábado (8).

É possível apostar para o concurso deste sábado até as 19h em qualquer lotérica do Brasil. No entanto, por ser um sábado, grande parte das casas lotéricas fecha antes dessse horário. Para não perder esta chance, ou você antecipa a ida à lotérica, ou por apostar pelo site da Caixa, também até as 19h.

No site loteriasonline.caixa.gov.br é preciso realizar um cadastro e só é possível apostar usando cartão de crédito. O valor mínimo de cada “conjunto de apostas” é R$ 30. Quer saber onde encontrar uma lotérica? Clique aqui!